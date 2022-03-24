Расселл Уэстбрук вышел на 32-е место по очкам в истории НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук набрал 24 очка в матче с «Филадельфией Сиксерс» (121:126), выйдя таким образом на 32-е место в истории Национальной баскетбольной лиги по количеству очков за карьеру. Теперь на его счету 23 164 очка.

Уэстбрук проигрывает одно очко идущему на 31-м месте Дуэйну Уэйду (23 165). 30-ю строчку занимает Эдриан Дэнтли (23 177).

Напомним, что на первое место на данный момент занимает Карим Абдул-Джаббар (38 387). Вторым идёт действующий лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

В текущем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-42) занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

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