Фрэнк Вогель: мы вырабатываем привычки, которые помогут «Лейкерс» выигрывать в плей-офф

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель высказался по поводу состояния команды после поражения в матче с «Филадельфией Сиксерс» (121:126).
«Мы прогрессируем. Мы вырабатываем привычки, которые помогут нам выигрывать в плей-офф, и мы продолжаем расти. Мы разочарованы поражением, но без Леброна Джеймса, без Энтони Дэвиса при этом показали всем, что способны и хотим сражаться», — приводит слова Вогеля ESPN.
Наиболее значимый вклад в победу «Филадельфии» внёс центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 3 передач. Лучшим в составе «Лейкерс» стал центровой Дуайт Ховард – 24 очка, 8 подборов и 1 передача.
В текущем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-42) занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
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