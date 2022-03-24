Шакил О'Нил рассказал о перспективах «Лейкерс» в плей-офф НБА
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил поделился мнением о перспективах «озёрников» в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2021/2022.
«Я разочарован в своих «Лейкерс», как и многие другие. Но мы забываем об их возрасте. Мы привыкли к командам со звёздами. Мы видим команду, в которой три будущих члена Зала славы НБА, и, конечно, думаем, что они будут в топ-6 или топ-7. Но затем выбывает Энтони Дэвис. Я сомневаюсь, что они вообще выйдут в турнир плей-ин. Но если они это сделают, то обязательно выиграют и в первом раунде попадут на «Финикс». И если они смогут выйти в плей-офф с восьмым номером посева, то они обыграют «Финикс», — рассказал О'Нил в эфире телеканала TNT.
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