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«Олимпия Милан» обыграла «Анадолу Эфес» в Евролиге

«Олимпия Милан» обыграла «Анадолу Эфес» в Евролиге
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Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором турецкий «Анадолу Эфес» играл с «Олимпией Милан». Встреча прошла на стадионе «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле и завершилась со счётом 83:77 (21:30, 15:21, 26:10, 21:16) в пользу «Олимпии Милан».

Самым результативным в составе победителей стал Луиджи Датоме, записавший на свой счёт 14 очков. Лучшую результативность в составе турецкого клуба продемонстрировал сербский разыгрывающий Василие Мицич, на счету которого 27 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет дома с немецкой «Альбой». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 20:30 мск. «Олимпия Милан» 29 марта дома сыграет с «Баварией». Начало — в 21:30 мск.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
24 марта 2022, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 83
Олимпия Милан
Милан, Италия
Анадолу Эфес: Мицич - 27, Морман - 16, Ларкин - 10, Данстон - 9, Андерсон - 5, Бьёбуа - 4, Пляйсс - 4, Брайант - 2, Гази, Петрушев, Сайбир, Симон
Олимпия Милан: Датоме - 14, Холл - 13, Родригес - 12, Шилдс - 12, Мелли - 10, Хайнс - 9, Тарчевски - 4, Бентил - 3, Дилэйни - 3, Риччи - 3, Грант, Дэниелс
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