«Олимпия Милан» обыграла «Анадолу Эфес» в Евролиге

Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором турецкий «Анадолу Эфес» играл с «Олимпией Милан». Встреча прошла на стадионе «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле и завершилась со счётом 83:77 (21:30, 15:21, 26:10, 21:16) в пользу «Олимпии Милан».



Самым результативным в составе победителей стал Луиджи Датоме, записавший на свой счёт 14 очков. Лучшую результативность в составе турецкого клуба продемонстрировал сербский разыгрывающий Василие Мицич, на счету которого 27 очков.



В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет дома с немецкой «Альбой». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 20:30 мск. «Олимпия Милан» 29 марта дома сыграет с «Баварией». Начало — в 21:30 мск.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».