Пол Джордж провёл первую полноценную тренировку после травмы

Травмированный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж 24 марта впервые принял участие в полноценной тренировке после травмы. Напомним, Пол Джордж получил разрыв боковой связки правого локтевого сустава в декабре 2021 года. Изначально сообщалось, что он может пропустить около месяца, однако восстановление затянулось.



«Всё идёт хорошо. Он не чувствовал боли, так что это положительный момент. Мы работаем над его физическим состоянием так, чтобы он мог продолжать тренироваться с минимальным контактом без каких-то проблем. На данный момент в этом нет никакой проблемы», — приводит слова главного тренера команды Тайрона Лю ESPN.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джордж принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 24,7 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 5,5 передачи.