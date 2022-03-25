Принято решение, от которого зависела возможность участия Ирвинга в домашних матчах «Нетс»
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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене мандата для непривитых спортсменов и артистов. Об этом сообщает CBS Sports. Таким образом, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах своей команды.
Следующую домашнюю встречу баскетболисты «Бруклина» проведут 28 марта. «Нетс» сыграют с «Шарлотт Хорнетс». Начало матча запланировано на 2:30 мск.
Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие.
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