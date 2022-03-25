Джейсон Уильямс выбрал одну из трёх команд, где Леброн проявил себя наиболее ярко

Экс-игрок НБА Джейсон Уильямс поделился мыслями относительно того, в какой команде наиболее ярко проявил себя нынешний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.



«Я думаю, что всем следует связывать имя Леброна с «Кливлендом». Точно так же, как следует связывать моё имя с «Сакраменто». По-моему, Леброн Джеймс соотносится именно с «Кливлендом», — сказал Уильямс на канале BroBible в YouTube.



Леброн выступал в «Кливленд Кавальерс» с 2003 по 2010 год, после чего перешёл в «Майами Хит». В «Майами» он играл до 2014 года, после чего вернулся в «Кливленд», где выступал до 2014-го — до перехода в «Лейкерс».



Ранее форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сообщил, что пропустит матч своей команды, если Леброн окажется на грани покорения рекорда лучшего бомбардира в истории НБА.



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