Игрок «Денвера» после матча с «Финиксом» в гневе направился к раздевалке гостей
Поделиться
Форвард «Денвер Наггетс» Джефф Грин после домашнего матча с «Финикс Санз» (130:140) пытался проникнуть в раздевалку гостевой команды. Об этом, ссылаясь на несколько источников, в своём «твиттере» сообщил обозреватель Ти Джей Макбрайд.
«Джефф Грин в гневе направился прямо в раздевалку «Санз». Его сдержали товарищи по команде и сотрудники. Дальше слов дело так и не дошло», — написал Джей Макбрайд.
Самым результативным игроком матча «Денвера» и «Финикса» стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 49 очков. Сербский центровой хозяев Никола Йокич заработал 28 очков. Он внёс самый значительный вклад в своей команде.
«Санз» продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, «Наггетс» идут на шестой строчке.
Комментарии
- 25 марта 2022
-
14:21
-
13:33
-
12:46
-
11:59
-
11:38
-
10:19
-
09:34
-
06:56
-
06:06
-
00:59
-
00:06
- 24 марта 2022
-
22:43
-
21:50
-
20:48
-
19:55
-
18:59
-
17:55
-
16:52
-
15:09
-
13:59
-
12:44
-
11:44
-
10:46
-
09:29
-
07:54
-
05:15
-
04:28
-
00:33
- 23 марта 2022
-
23:56
-
22:38
-
20:57
-
20:07
-
19:02
-
18:04
-
16:47
Партнерский контент