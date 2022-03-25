Игрок «Денвера» после матча с «Финиксом» в гневе направился к раздевалке гостей

Форвард «Денвер Наггетс» Джефф Грин после домашнего матча с «Финикс Санз» (130:140) пытался проникнуть в раздевалку гостевой команды. Об этом, ссылаясь на несколько источников, в своём «твиттере» сообщил обозреватель Ти Джей Макбрайд.

«Джефф Грин в гневе направился прямо в раздевалку «Санз». Его сдержали товарищи по команде и сотрудники. Дальше слов дело так и не дошло», — написал Джей Макбрайд.



Самым результативным игроком матча «Денвера» и «Финикса» стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 49 очков. Сербский центровой хозяев Никола Йокич заработал 28 очков. Он внёс самый значительный вклад в своей команде.



«Санз» продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, «Наггетс» идут на шестой строчке.