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49 очков и дабл-дабл Букера принесли «Финиксу» победу над «Денвером»

49 очков и дабл-дабл Букера принесли «Финиксу» победу над «Денвером»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» «Денвер Наггетс» играл с «Финикс Санз». Гости выиграли со счётом 140:130. Для них эта победа стала седьмой кряду в регулярном чемпионате НБА.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 49 очков, при этом оформив дабл-дабл (благодаря 10 перехватам). Сербский центровой хозяев Никола Йокич заработал 28 очков. Он внёс самый значительный вклад в своей команде. Примечательно, что первая и третья четверть завершились вничью, 31:31 и 38:38 соответственно. Гости, отставая «-2» после трёх четвертей, вырвали победу на последнем отрезке матча.

«Санз» продолжают лидировать в Западной конференции, «Наггетс» идут на шестой строчке в турнирной таблице.

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НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 140
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Хиланд - 23, Гордон - 21, Бартон - 17, Моррис - 15, Грин - 11, Казинс - 10, Рид - 4, Грин - 1, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Риверс, Форбс, Ховард, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 49, Бриджес - 22, Пол - 17, Эйтон - 16, Краудер - 12, Пэйн - 9, Крэйг - 8, Макги - 3, Бийомбо - 2, Шамет - 2, Lundberg, Джонсон, Камински, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич
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