49 очков и дабл-дабл Букера принесли «Финиксу» победу над «Денвером»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» «Денвер Наггетс» играл с «Финикс Санз». Гости выиграли со счётом 140:130. Для них эта победа стала седьмой кряду в регулярном чемпионате НБА.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 49 очков, при этом оформив дабл-дабл (благодаря 10 перехватам). Сербский центровой хозяев Никола Йокич заработал 28 очков. Он внёс самый значительный вклад в своей команде. Примечательно, что первая и третья четверть завершились вничью, 31:31 и 38:38 соответственно. Гости, отставая «-2» после трёх четвертей, вырвали победу на последнем отрезке матча.



«Санз» продолжают лидировать в Западной конференции, «Наггетс» идут на шестой строчке в турнирной таблице.

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