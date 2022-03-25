Дрэймонд Грин высказался о споре за звание величайшего между Леброном и Джорданом

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о споре, кто является величайшим игроком в истории НБА — Леброн Джеймс или Майкл Джордан.



«Все говорят, что, когда Леброн станет первым по количеству очков в НБА, он станет величайшим игроком в истории. Я не думаю, что, став лучшим бомбардиром, Леброн станет более великим, чем он уже есть. Мне не нравятся споры насчёт того, кто является величайшим в истории. И Леброн, и Джордан — величайшие, они оба невероятные, но они никогда не играли друг против друга. Так как можно их сравнить? Всё субъективно, я ненавижу это в спорте Никто не кричит, что Google лучше, чем Apple, или что Apple лучше, чем Amazon. Нет, мы просто ценим эти компании. Я уважаю обоих этих парней и надеюсь, что когда-то мир баскетбола это поймёт и оценит», — приводит слова Грина The Volume.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.