37 очков Томпсона не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Атланту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Атланте (США), в котором на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержала «Атланта» со счётом 121:110.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Трей Янг, который набрал 33 очка и 15 передач. Также Клинт Капела заработал дабл-дабл (19 очков и 13 подборов). У «Голден Стэйт» выделился Клэй Томпсон, на его счету 37 очков. Джордан Пул заработал дабл-дабл (24 очка и 10 передач).
В параллельном матче в Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» провёл игру с «Ютой Джаз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 107:101.
Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал Майлс Бриджес, набравший 26 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Юты» выступил Донован Митчелл, у него 26 очков. Руди Гобер заработал дабл-дабл (11 очков и 19 подборов).
Также «Вашингтон Уизардс» обыграл «Детройт Пистонс» (100:97).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 26 марта 2022
-
05:27
-
03:33
-
00:56
-
00:02
- 25 марта 2022
-
22:48
-
22:03
-
20:41
-
18:53
-
17:46
-
16:49
-
15:39
-
14:21
-
13:33
-
12:46
-
11:59
-
11:38
-
10:19
-
09:34
-
06:56
-
06:06
-
00:59
-
00:06
- 24 марта 2022
-
22:43
-
21:50
-
20:48
-
19:55
-
18:59
-
17:55
-
16:52
-
15:09
-
13:59
-
12:44
-
11:44
-
10:46
-
09:29