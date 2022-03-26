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37 очков Томпсона не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Атланту»

37 очков Томпсона не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Атланту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Атланте (США), в котором на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержала «Атланта» со счётом 121:110.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Трей Янг, который набрал 33 очка и 15 передач. Также Клинт Капела заработал дабл-дабл (19 очков и 13 подборов). У «Голден Стэйт» выделился Клэй Томпсон, на его счету 37 очков. Джордан Пул заработал дабл-дабл (24 очка и 10 передач).

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Янг - 33, Галлинари - 25, Хаертер - 20, Капела - 19, Хантер - 11, Л. Уильямс - 5, Луваву-Кабарро - 5, Райт - 3, Богданович, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Мэйс, Нокс, Оконгву
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 37, Пул - 24, Пэйтон II - 14, Уиггинс - 9, Луни - 8, Ли - 6, Грин - 4, Куминга - 4, Портер - 4, Бьелица, Игуодала, Карри, Кьоцца, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун

В параллельном матче в Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» провёл игру с «Ютой Джаз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 107:101.

Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал Майлс Бриджес, набравший 26 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Юты» выступил Донован Митчелл, у него 26 очков. Руди Гобер заработал дабл-дабл (11 очков и 19 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 101
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Розир - 25, Болл - 21, Томас - 9, Харрелл - 9, Вашингтон - 6, Убре - 6, Макдэниелс - 2, Мартин - 2, Пламли - 1, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Тор, Хэйворд
Юта Джаз: Митчелл - 26, Кларксон - 19, Эрнангомес - 14, Гобер - 11, Конли - 11, Пэскелл - 11, О'Нил - 6, Гэй - 3, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Богданович, Уайтсайд, Форрест, Хаус

Также «Вашингтон Уизардс» обыграл «Детройт Пистонс» (100:97).

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
97 : 100
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Багли III - 25, Каннингем - 22, Стюарт - 12, Хейз - 10, Бей - 8, Джозеф - 6, Грант - 5, Key - 4, Макгрудер - 3, Джексон - 2, Гарза, Диалло, Ли, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 30, Авдия - 21, Хатимура - 11, Колдуэлл-Поуп - 8, Брайант - 7, Кисперт - 7, Саторански - 6, Смит - 6, Гилл - 4, Schakel, Бил, Гэффорд, Кузма, Кэри, Нето, Тодд, Уинстон

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