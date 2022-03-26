37 очков Томпсона не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Атланту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Атланте (США), в котором на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержала «Атланта» со счётом 121:110.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Трей Янг, который набрал 33 очка и 15 передач. Также Клинт Капела заработал дабл-дабл (19 очков и 13 подборов). У «Голден Стэйт» выделился Клэй Томпсон, на его счету 37 очков. Джордан Пул заработал дабл-дабл (24 очка и 10 передач).

В параллельном матче в Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» провёл игру с «Ютой Джаз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 107:101.



Самым результативным игроком у «Шарлотт» стал Майлс Бриджес, набравший 26 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Юты» выступил Донован Митчелл, у него 26 очков. Руди Гобер заработал дабл-дабл (11 очков и 19 подборов).

Также «Вашингтон Уизардс» обыграл «Детройт Пистонс» (100:97).

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