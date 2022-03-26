Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

О'Нил рассказал, что ответил опытному игроку, который хотел заставить его нести свои сумки

О'Нил рассказал, что ответил опытному игроку, который хотел заставить его нести свои сумки
Комментарии

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил вспомнил забавную историю, случившуюся с ним в то время, когда он выступал за «Орландо Мэджик».

«Однажды Скотт Скайлз подошёл ко мне и сказал: «Эй, а ну-ка возьми мои сумки». Я сказал, что я никакой не новичок. Сказал ему это прямо в лицо. Если кто-нибудь и думает о том, чтобы заставить меня нести эти сумки, то ему лучше заткнуть рот, или вторая часть моего убийственной серии произойдёт немедленно», — сказал Шакил в The Big Podcast with Shaq.

Помимо «Орландо Мэджик», Шакил выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

Новость по теме
Шакил О'Нил рассказал о перспективах «Лейкерс» в плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022