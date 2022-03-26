О'Нил рассказал, что ответил опытному игроку, который хотел заставить его нести свои сумки

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил вспомнил забавную историю, случившуюся с ним в то время, когда он выступал за «Орландо Мэджик».
«Однажды Скотт Скайлз подошёл ко мне и сказал: «Эй, а ну-ка возьми мои сумки». Я сказал, что я никакой не новичок. Сказал ему это прямо в лицо. Если кто-нибудь и думает о том, чтобы заставить меня нести эти сумки, то ему лучше заткнуть рот, или вторая часть моего убийственной серии произойдёт немедленно», — сказал Шакил в The Big Podcast with Shaq.
Помимо «Орландо Мэджик», Шакил выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
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