Уильямс объяснил, почему в современной НБА Шакил О'Нил не был бы столь доминирующим

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс выразил мнение, что трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил не был бы таким доминирующим, играй он в нынешнее время.



«Сегодня Шак не был бы таким доминирующим, каким он был тогда. Просто потому, что его будут опекать сразу четверо или даже пятеро парней. Он просто не сможет получить мяч. В общем ему было бы тяжело», — сказал Уильямс в интервью на канале BroBible в YouTube.



О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.