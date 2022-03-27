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«Майами» уступил «Бруклину», дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Мемфису»

«Майами» уступил «Бруклину», дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Мемфису»
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:95.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант – 23 очка, 3 подбора и 5 передач. У «Майами» лидером по результативности стал центровой Эдрис Адебайо, на счету которого 14 очков, 6 подборов и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в матче у центрового «Нетс» Андре Драммонда – 13 очков, 11 подборов и 1 передача.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
95 : 110
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Адебайо - 14, Страс - 13, Хироу - 13, Лоури - 12, Мартин - 10, Оладипо - 9, Такер - 9, Дедмон - 8, Батлер - 7, Smart, Винсент, Моррис, Мюлдер, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Бруклин Нетс: Дюрант - 23, Карри - 17, Драммонд - 13, Ирвинг - 11, Клэкстон - 10, Гриффин - 9, Миллз - 9, Браун - 8, Горан Драгич - 6, Джонсон - 2, Томас - 2, Дюк, Олдридж, Симмонс, Харрис, Шарп, Эдвардс

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» разгромил на домашнем паркете «Милуоки Бакс», в составе которого дабл-даблом отметился греческий форвард Яннис Адетокунбо – 30 очков, 11 подборов и 4 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
127 : 102
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Мелтон - 24, Бейн - 20, Брукс - 19, Джексон - 16, Джонс - 13, Андерсон - 9, Тиллман - 8, Уильямс - 7, Адамс - 4, Кончар - 3, Альдама - 2, Калвер - 2, Кларк, Морант, Пон, Терри, Тийе
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 16, Лопес - 10, Картер - 9, Коннотон - 9, Аллен - 7, Портис - 7, Хилл - 5, Нвора - 4, Wigginton - 3, Адетокунбо - 2, Бембри, Ибака, Мамукелашвили, Мэттьюз, Холидэй

В других встречах игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» победил на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» (107:103), «Орландо Мэджик» в овертайме уступил «Сакраменто Кингз» (110:114), «Торонто Рэпторс» разгромил «Индиану Пэйсерс» (131:91), а «Кливленд Кавальерс» проиграл «Чикаго Буллз» (94:98).

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
103 : 107
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 32, Альварадо - 23, Валанчюнас - 18, Грэм - 6, Маршалл - 5, Хэйс - 5, Джонс - 4, Нэнс - 4, Мёрфи - 3, Эрнангомес - 3, Ингрэм, Кларк, Льюис, Снелл, Темпл, Уильямсон, Уоллес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 21, Ричардсон - 18, Мюррей - 15, Примо - 12, Пёлтль - 12, Коллинс - 10, Ландейл - 10, Джонс - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Stewart Jr., Васселл, Вудард, Кейкок, Лэнгфорд, Макдермотт, Уискэмп, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
110 : 114
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Орландо Мэджик: Вагнер - 19, Бамба - 18, Фульц - 16, Вагнер - 15, Энтони - 14, Росс - 9, Хэмптон - 7, Океке - 6, Лопес - 4, Даутин - 2, Айзек, Бол, Браздейкис, Картер, Саггс, Скофилд, Харрис
Сакраменто Кингз: Митчелл - 22, Барнс - 19, Дивинченцо - 16, Джонс - 15, Лень - 15, Лайлз - 11, Холидэй - 10, Лэмб - 4, Мету - 2, Джексон, Дэвис, Кета, Сабонис, Фокс, Харклесс, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
131 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Сиакам - 23, Барнс - 19, Ачиува - 18, Ануноби - 16, Буше - 15, Янг - 11, Берч - 6, Брукс - 6, Ватанабэ - 6, Михайлюк - 6, Ванвлит - 5, Бонга, Бэнтон, Джонсон, Трент-мл., Флинн, Шампани
Индиана Пэйсерс: Бриссетт - 21, Андерсон - 18, Смит - 15, Хилд - 14, Stephenson - 8, Халибёртон - 7, Sykes - 4, Taylor - 4, Битадзе, Брогдон, Вашингтон, Джексон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
94 : 98
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 28, ЛеВерт - 17, Маркканен - 14, Стивенс - 13, Мобли - 9, Окоро - 6, Лав - 5, Уиндлер - 2, Аллен, Браун, Гудвин, Дэвис, Нембхард, Осман, Рондо, Секстон, Уэйд
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Дерозан - 20, Вучевич - 16, Досунму - 11, Карузо - 10, Грин - 7, Томпсон - 5, Уильямс - 4, Hill, Болл, Браун, Брэдли, Джонс, Кук, Симонович, Томас, Уайт
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