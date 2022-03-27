«Майами» уступил «Бруклину», дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения «Мемфису»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:95.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант – 23 очка, 3 подбора и 5 передач. У «Майами» лидером по результативности стал центровой Эдрис Адебайо, на счету которого 14 очков, 6 подборов и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в матче у центрового «Нетс» Андре Драммонда – 13 очков, 11 подборов и 1 передача.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» разгромил на домашнем паркете «Милуоки Бакс», в составе которого дабл-даблом отметился греческий форвард Яннис Адетокунбо – 30 очков, 11 подборов и 4 передачи.

В других встречах игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» победил на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» (107:103), «Орландо Мэджик» в овертайме уступил «Сакраменто Кингз» (110:114), «Торонто Рэпторс» разгромил «Индиану Пэйсерс» (131:91), а «Кливленд Кавальерс» проиграл «Чикаго Буллз» (94:98).