Шакил О’Нил: врач сказал, что я могу умереть

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем.
«Позвольте уточнить — каждый игрок регулярно проходит обследования у врачей. Но я не выступал уже 11 лет, так что ходить к врачу просто не было поводов.
А когда я наконец пришёл к нему, то узнал кое-что, о чём даже не подозревал. Он мне сказал: «Эй, чувак, у тебя апноэ во сне (прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. — Прим. «Чемпионата»). Это может вызвать гипертонию или инсульт, ты можешь умереть». Теперь приходится спать со специальным аппаратом для сна.
Из-за обезболивающих, которые я принимал, у меня ослабли почки. Я принимал их, но зависимости не было. Однако теперь я с ними покончил», — приводит слова О’Нила GQ.
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