«Локомотив-Кубань» вырвал победу в матче Единой лиге ВТБ с УНИКСом в овертайме

«Локомотив-Кубань» нанёс поражение УНИКСу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником краснодарского клуба был УНИКС из Казани. Встреча завершилась со счётом 101:94 ОТ (28:22, 19:30, 18:10, 20:23, 16:9) в пользу подопечных Бранко Максимовича.
Всю встречу команды провели в упорной борьбе, не давая друг другу возможности уйти в значительный отрыв. По итогам четырёх четвертей победитель матча выявлен так и не был, а в овертайме более удачливыми оказались баскетболисты «Локомотива-Кубань».
В следующем туре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет с «Астаной». Встреча пройдёт 30 марта и начнётся в 18:00 по московскому времени. УНИКС 10 апреля примет «Парму».
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