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«Парма» в упорном матче обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Парма» в упорном матче обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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«Парма» одержала победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником пермского клуба был красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счётом 61:58 (18:16, 18:14, 12:14, 13:14) в пользу подопечных Казиса Максвитиса.

Встреча началась с напряжённой борьбы, но постепенно инициативу стали забирать хозяева площадки. Во второй десятиминутке перевес «Пармы» достигал 12 очков, однако к большому перерыву гости смогли сократить его до 6 баллов. Упорной была борьба и во второй половине матча. В четвёртой четверти вперёд вышли уже игроки «Енисея», но победу вырвать не смогли.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет с «Цмоки-Минск». Встреча пройдёт 31 марта в Перми. Начало — в 17:30 мск. «Енисей» 3 апреля на выезде сыграет с «Автодором».

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» занимает пятое место, «Енисей» — восьмое.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
61 : 58
Енисей
Красноярск, Россия
Парма: Воронов, Жмако, Забелин, Коновалов, Куров, Лиходей, Одиноков, Платунов, Разумов, Шейко, Шестаков
Енисей: Балашов, Викторов, Винник, Герасимов, Гудумак, Ершов, Митусов, Мотовилов, Сонько, Томпсон, Трушкин, Якушин
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