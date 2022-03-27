«Парма» в упорном матче обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Парма» одержала победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником пермского клуба был красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счётом 61:58 (18:16, 18:14, 12:14, 13:14) в пользу подопечных Казиса Максвитиса.
Встреча началась с напряжённой борьбы, но постепенно инициативу стали забирать хозяева площадки. Во второй десятиминутке перевес «Пармы» достигал 12 очков, однако к большому перерыву гости смогли сократить его до 6 баллов. Упорной была борьба и во второй половине матча. В четвёртой четверти вперёд вышли уже игроки «Енисея», но победу вырвать не смогли.
В следующем туре Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет с «Цмоки-Минск». Встреча пройдёт 31 марта в Перми. Начало — в 17:30 мск. «Енисей» 3 апреля на выезде сыграет с «Автодором».
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» занимает пятое место, «Енисей» — восьмое.
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