Пау Газоль: трое из десяти лучших игроков НБА — европейцы. Здорово наблюдать за этим

Знаменитый тяжёлый форвард, испанец Пау Газоль высказался по поводу роли европейских игроков в НБА.
«Здорово наблюдать за тем, как все европейские и международные игроки зарекомендовали себя не только в лиге, но и как лучшие игроки. Я имею в виду Луку, Йокича, Янниса. Мы говорим о трёх игроках из первой десятки в лиге, лучшей десятке игроков НБА. Очевидно, что Яннис и Йокич получали награды MVP за последние три года. Это нечто экстраординарное, европейцы теперь MVP НБА.
Очень горжусь тем, до чего дошли международные игры. Все европейские игроки видят в этом реальную возможность, и не просто стать игроками уровня Матча всех звёзд или выиграть титул, а стать одним из лучших игроков в лиге и подтверждать это из года в год, и это довольно примечательно. Я просто надеюсь, что так будет и дальше», — приводит слова Газоля Fadeaway World.
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