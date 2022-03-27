Паскуаль: мой первый визит в Алма-Ату принёс мне большое удовольствие

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы своей команды в матче с «Астаной». Встреча завершилась со счётом 94:60 (25:15, 23:19, 23:12, 23:14) в пользу российского клуба.
«Большое удовольствие принёс мой первый визит в Алма-Ату. Был приятно удивлён большим количеством детей на арене. Мы очень серьёзно отнеслись к этому матчу. Думаю, что и в защите, и в нападении мы хорошо смотрелись. Были потери и ошибки, но в целом это нормально. В защите стоило бы прибавить, но результатом матча мы удовлетворены», — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.
В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт 31 марта и начнётся в 19:30 мск.
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