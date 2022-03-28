Бывший игрок «Бостона»: Пол Пирс был одержим защитой против Коби Брайанта

Бывший игрок НБА Леон Поу рассказал об отношении легендарного Пола Пирса к играм против Коби Брайанта.

«Помню, в Финале Пол следовал за Кобе почти по всей площадке. Вся площадка! У нас был тайм-аут, и мы сказали: «Тебе не нужно держать Кобе на всей площадке». Он посмотрел на нас и сказал: «Нет! Неа! Я возьму его! Я заберу его! Мне не нужна помощь!» Это всё, что он продолжал говорить. Он продолжал повторять: «Не помогай мне!»



Пол был очень настойчив: «Я хочу защищаться против этого парня. Я хочу сделать это». Тогда он повторял: «Мне не нужна помощь». Мы медленно приближались, и он посылал нас обратно. Мы никогда не видели Пола таким. Он был просто одержим желанием доказать, что он может защищаться против Кобе, что он может защитить эту команду и сделать всё необходимое для завоевания титула», — приводит слова Поу The Sports Rush.