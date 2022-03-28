Итудис поделился ожиданиями перед матчем с «Нижним Новгородом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался по поводу предстоящего матча с «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ, который состоится сегодня, 28 марта, в 19:00 мск.
«Нижний» — очень серьёзный соперник. Мы очень уважаем клуб за то, что они делают все эти годы. У соперников все здоровы, их защитники умеют созидать, от Хвостова до Кулагина и всех прочих. Очевидно, что Астапкович очень важный игрок, они могут действовать вместе с Ганкевичем и Тороповым в передней линии или использовать Антипова, который попадает более 50 процентов трёхочковых. Это хорошо натренированная команда, мы должны не уступать их энергии, энтузиазму и молодости, которые видны на площадке, с самого начала и до конца. У нас тоже всё хорошо. Это довольно странная ситуация, когда между играми 11 дней, мы использовали их, чтобы дать некоторым людям отдохнуть и хорошо потренироваться», — приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.
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