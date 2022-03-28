Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри и Шакил О’Нил получили «Оскар»

Стефен Карри и Шакил О’Нил получили «Оскар»
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и легендарный центровой Шакил О’Нил удостоились премии «Оскар» за продюсерскую работу в фильме «Королева баскетбола».

Этот фильм выиграл в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм». Этот фильм посвящён Лусии Харрис, первой и единственной женщине, выбранной на драфте НБА.

Харрис была выбрана в седьмом раунде драфта НБА — 1977 командой «Нью-Орлеан Джаз» после того, как на протяжении трёх сезонов подряд приводила свою студенческую команду к чемпионским титулам. Однако Лусия так и не сыграла ни одного матча за «Джаз» из-за беременности.

Стоит отметить, что Харрис была в составе первой женской олимпийской сборной США, а также стала автором первого точного броска в истории женского баскетбола на Олимпиадах.

Харрис умерла в январе 2022 года в возрасте 66 лет.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022