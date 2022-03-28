Грин — о своём возвращении: команда играет хуже, когда я на паркете. Чувствую себя ужасно

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу своего возвращения на паркет после травмы.

«Никогда ещё не был в команде, которая становится хуже, когда я на паркете. Чувствую себя ужасно. Знаю, что 11 недель я восстанавливался после очень серьёзной травмы. Семь или восемь из них я не мог даже коснуться мяча. Так что, критикуя себя, я осознаю это. Мне плевать, я критически отношусь к себе, но помню об этом.

Ты прилагаешь усилия, чтобы стать великим. Поэтому, независимо от обстоятельств, я всё равно думаю и знаю, что могу показывать отличные результаты. И я этого ещё не сделал», — приводит слова Грина ESPN.

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