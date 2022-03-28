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Майлз Тёрнер пропустит остаток сезона-2021/2022 НБА

Майлз Тёрнер пропустит остаток сезона-2021/2022 НБА
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Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер пропустит оставшуюся часть сезона, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, спортсмену удалось добиться прогресса в восстановлении после травмы левой стопы, которую он получил в январе, однако он не успеет восстановиться до конца регулярного чемпионата.

«Индиане» осталось провести в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации семь матчей, однако в настоящий момент «Пэйсерс» занимают 13-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции, в связи с чем не имеют шансов на выход в плей-офф НБА.

26-летний центровой сыграл в нынешнем сезоне в 42 матчах, набирая в среднем 12,9 очка, совершая 7,1 подбора и 2,8 блок-шота.

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