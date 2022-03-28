Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Итудис прокомментировал победу ЦСКА над «Нижним Новгородом»

Итудис прокомментировал победу ЦСКА над «Нижним Новгородом»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Поздравляю команду и игроков с победой и показанной борьбой. У нас было очень неряшливое и самоуверенное начало. Мы слишком много думали о себе и поплатились за это. «Нижний» всегда сражается, действует жёстко. Также свою роль сыграли обстоятельства: у нас было 11 дней без матчей, и сейчас у нас будет 12 дней без матчей. Очевидно, что команда не в ритме. Это помогло нам хорошо поработать, но… Подобное происходит со всеми командами Евролиги, у «Зенита» и УНИКСа примерно такие же проблемы. Итак, они захватили лидерство, повели 11 очков – 20-31, и мы совершили рывок 16-0. С этого момента мы начали играть в обороне, уважать себя. Они попали под сирену второй четверти, но при этом набрали всего 15 очков, ещё 15 очков в третьей четверти, так что мы задали тон, мы поняли, как нужно играть», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022