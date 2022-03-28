Итудис прокомментировал победу ЦСКА над «Нижним Новгородом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Поздравляю команду и игроков с победой и показанной борьбой. У нас было очень неряшливое и самоуверенное начало. Мы слишком много думали о себе и поплатились за это. «Нижний» всегда сражается, действует жёстко. Также свою роль сыграли обстоятельства: у нас было 11 дней без матчей, и сейчас у нас будет 12 дней без матчей. Очевидно, что команда не в ритме. Это помогло нам хорошо поработать, но… Подобное происходит со всеми командами Евролиги, у «Зенита» и УНИКСа примерно такие же проблемы. Итак, они захватили лидерство, повели 11 очков – 20-31, и мы совершили рывок 16-0. С этого момента мы начали играть в обороне, уважать себя. Они попали под сирену второй четверти, но при этом набрали всего 15 очков, ещё 15 очков в третьей четверти, так что мы задали тон, мы поняли, как нужно играть», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.