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Кущенко: Единая лига ВТБ ведёт предварительные разговоры даже с иностранными клубами

Кущенко: Единая лига ВТБ ведёт предварительные разговоры даже с иностранными клубами
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что руководство турнира ведёт предварительные переговоры с иностранными командами о вхождении в состав участников турнира в следующем сезоне.

«Что касается новых участников, то все они будут соответствовать регламенту лиги. Мы созданы для качественного баскетбола – абы кого приглашать не будем.

Единая лига ВТБ остаётся международным турниром, и сейчас ведём предварительные разговоры даже с иностранными клубами», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Напомним, 28 марта стало известно, что состав участников Единой лиги ВТБ окончательно покинула «Зелёна-Гура». Результаты команды были аннулированы, а матчи признаны несостоявшимися.

Ранее состав участников турнира покинул эстонский «Калев».

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