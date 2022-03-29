Кущенко: Единая лига ВТБ ведёт предварительные разговоры даже с иностранными клубами

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что руководство турнира ведёт предварительные переговоры с иностранными командами о вхождении в состав участников турнира в следующем сезоне.
«Что касается новых участников, то все они будут соответствовать регламенту лиги. Мы созданы для качественного баскетбола – абы кого приглашать не будем.
Единая лига ВТБ остаётся международным турниром, и сейчас ведём предварительные разговоры даже с иностранными клубами», — приводит слова Кущенко ТАСС.
Напомним, 28 марта стало известно, что состав участников Единой лиги ВТБ окончательно покинула «Зелёна-Гура». Результаты команды были аннулированы, а матчи признаны несостоявшимися.
Ранее состав участников турнира покинул эстонский «Калев».
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