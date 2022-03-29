Энтони Дэвис возобновил полноценные тренировки

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис впервые за долгое время принял участие в тренировке команды в общей группе.

Несмотря на это, главный тренер озёрников Фрэнк Вогель пока не называет точную дату возвращения Дэвиса на площадку.

«Мы пока ещё не на том этапе, когда будет оценивать реакцию Энтони на тренировку и нагрузку, на уровень боли после занятия», – приводит слова Вогеля ESPN.

Напомним, Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (106:101). Звёздный баскетболист приземлился на ногу центрового «Джаз» Руди Гобера и смог покинуть площадку только при помощи поддержки.



В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 37 матчах, в которых он в среднем набирал 23,1 очка, 9,7 подбора и 2,9 передачи за игру.



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