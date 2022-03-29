Президент «Локомотива-Кубань»: неправильно, когда спорт становится инструментом политики

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался по поводу отстранения российских клубов от участия в международных турниров.
«Неожиданностью это точно не стало. Конечно, печально и неправильно, когда спорт становится инструментом политического влияния. Думаю, это решение в первую очередь не лучшим образом отразится на самой Евролиге. Помимо имиджевых потерь, лига теперь понесет значительные финансовые расходы. И дело не только в том, что ряд российских компаний являются спонсорами и партнерами Евролиги. Как быть с обязательствами в отношении клубов? Как быть с выплатами клубам призовых за победы, как рассчитывать маркетинговую составляющую, как закрывать обязательства перед спонсорами? В общем, вопросов много и, скорее всего, ответов на них прямо сейчас нет ни у кого.
И «Локомотив-Кубань», и все остальные российские клубы на протяжении сезона полностью выполняли свои обязательства перед Евролигой. В свою очередь, теперь мы ждем, что и Евролига найдет возможность выполнить свои обязательства, касающиеся призовых, и компенсирует нам понесенные затраты», — приводит слова Ведищева Telegram-канал «Перехват».
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