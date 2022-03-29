«Зенит» расторг контракт с Гудайтисом

Литовский центровой Артурас Гудайтис расторг контракт с «Зенитом», сообщает BasketNews.

Соглашение литовца было рассчитано до 2023 года, но сторонам удалось прийти к компромиссному решению. Следующей командой Гудайтиса стал итальянский «Наполи».

Гудайтис был одним из самых эффективных баскетболистов команды на площадке в прошлом сезоне. Литовский центровой в сезоне-2020/2021 провёл за «Зенит» 48 матчей — 31 игру в Евролиге и 17 в Единой лиге. Его статистика в этом сезоне европейского турнира — 9,7 очка, 4 подбора и 12,8 балла эффективности в среднем за матч. В Единой лиге в среднем за матч Артурас набирал 11,1 очка, делал 4,6 подбора и заканчивал матч с 13,1 балла эффективности.

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