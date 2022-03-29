Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: Леброн просто хочет отвлечь внимание от того, что «Лейкерс» пропустят плей-офф

Эксперт: Леброн просто хочет отвлечь внимание от того, что «Лейкерс» пропустят плей-офф
Комментарии

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс выразил мнение, что главною целью лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем сезоне НБА станет попытка стать лучшим бомбардиром сезона.

«Леброн понимает, что это запятнает его наследие. Считаться фаворитом, а в итоге пропустить плей-ин. Вы издеваетесь? Сейчас Леброн просто хочет отвлечь внимание от того, что команда пропустит плей-офф, а поэтому идёт ва-банк, чтобы выиграть титул лучшего бомбардира», — сказал Бэйлесс в своём «твиттере».

«Лос-Анджелес» занимает десятую позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 31 победу в 74 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022. В предыдущем матче «Лейкерс» уступили клубу «Нью-Орлеан Пеликанс» — 108:116.

Новость по теме
Фрэнк Вогель: время на исходе. Нам нужно перенастроиться и выдать хороший отрезок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022