Эксперт: Леброн просто хочет отвлечь внимание от того, что «Лейкерс» пропустят плей-офф

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс выразил мнение, что главною целью лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем сезоне НБА станет попытка стать лучшим бомбардиром сезона.



«Леброн понимает, что это запятнает его наследие. Считаться фаворитом, а в итоге пропустить плей-ин. Вы издеваетесь? Сейчас Леброн просто хочет отвлечь внимание от того, что команда пропустит плей-офф, а поэтому идёт ва-банк, чтобы выиграть титул лучшего бомбардира», — сказал Бэйлесс в своём «твиттере».



«Лос-Анджелес» занимает десятую позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 31 победу в 74 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022. В предыдущем матче «Лейкерс» уступили клубу «Нью-Орлеан Пеликанс» — 108:116.

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