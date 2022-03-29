Инсайдер назвал звёздного игрока «Лейкерс», которого клуб может обменять

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Виндхорст высказался на тему возможного обмена форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. Как считает Виндхорст, «Лейкерс» вполне могут пойти на такой шаг.



«Я думаю, что это будет обсуждаться», — сказал Виндхорст в эфире NBA on ESPN.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 37 матчах, в которых в среднем набирал 23,1 очка, совершал 9,7 подбора и отдавал 2,9 передачи.



Напомним, Энтони получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (106:101). Игрок приземлился на ногу центрового «Джаз» Руди Гобера и смог покинуть площадку только при помощи поддержки. Недавно стало известно, что впервые за долгое время он принял участие в тренировке команды в общей группе.

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