Юнас Йеребко стал баскетболистом ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с бывшем форвардом «Химок» Юнасом Йеребко. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Для меня большая честь стать частью ЦСКА, клуба с такой историей. Я ждал возможности снова играть в баскетбол и очень рад присоединиться к команде», — приводит слова Йеребко официальный сайт клуба.
Игрок расторг контракт с «Химками» в январе этого года. В сезоне-2020/2021 он провёл 9 матчей в Единой лиге ВТБ, где в среднем набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2 передачи за игру. Шведский баскетболист выступал в «Химках» с августа 2019 года, и это был его первый клуб в Европе после возвращения из НБА.
В США Йеребко успел поиграть за «Детройт Пистонс» (2009-2015), «Бостон Селтикс» (2015-2017), «Юту Джаз» (2017-2018) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2018-2019).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 30 марта 2022
-
11:27
-
10:57
-
09:45
-
07:51
-
05:33
-
00:40
- 29 марта 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:31
-
21:38
-
20:48
-
19:39
-
18:19
-
17:47
-
16:02
-
15:08
-
14:00
-
13:14
-
11:06
-
10:57
-
09:46
-
08:07
-
07:43
-
05:44
-
05:27
-
04:55
-
00:49
- 28 марта 2022
-
23:59
-
22:45
-
21:06
-
20:41
-
20:06
-
18:53
-
18:01
-
16:16