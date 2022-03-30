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Президенту Единой лиги ВТБ вручили орден Александра Невского

Президенту Единой лиги ВТБ вручили орден Александра Невского
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко награждён орденом Александра Невского.

«Сегодня в рамках открытия конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе.Спорт!» президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко был награждён орденом Александра Невского за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Указ президента РФ от 10.09.2021 № 525 о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Награждение проводил помощник Президента РФ И. Е Левитин», — сказано в заявлении Единой лиги ВТБ.

Кущенко занимает пост президента Единой Лиги ВТБ с июля 2014 года.

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