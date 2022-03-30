Шведская компания прекратила сотрудничество с Йеребко после его перехода в ЦСКА

Шведская компания по производству напитков Nocco прекратила сотрудничество с форвардом Юнасом Йеребко, который сегодня заключил соглашение с ЦСКА.

«С понедельника мы решили прекратить сотрудничество в связи с его решением играть в России», — приводит слова менеджера компании SVT.

Игрок расторг контракт с «Химками» в январе этого года. В сезоне-2020/2021 он провёл 9 матчей в Единой лиге ВТБ, где в среднем набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2 передачи за игру. Шведский баскетболист выступал в «Химках» с августа 2019 года, и это был его первый клуб в Европе после возвращения из НБА.



В США Йеребко успел поиграть за «Детройт Пистонс» (2009-2015), «Бостон Селтикс» (2015-2017), «Юту Джаз» (2017-2018) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2018-2019).



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