Стало известно, в какую команду может перейти Фрэнкамп после ухода из «Зенита»
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Бывший разыгрывающий «Зенита» Коннер Фрэнкамп может подписать контракт с греческой командой «Промитеас», сообщает Eurohoops.
Напомним, сегодня стало известно, что Фрэнкамп официально расторг контракт с «Зенитом».
Фрэнкамп перешёл в «Зенит» летом прошлого года. В восьми матчах Единой лиги ВТБ его статистика составила 5,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи. В 17 матчах Евролиги он набирал в среднем 7,8 очка, 0,7 подбора, 1,4 передачи.
После 15 игр чемпионата Греции «Промитеас» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея 10 побед и 5 поражений. На первом месте идёт «Панатинаикос» — 16 побед, 1 поражение.
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