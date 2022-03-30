Пол Джордж: я вдохновился Коби Брайантом

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал своё возвращение на паркет после трёхмесячного перерыва. Джордж принял участие в матче с «Ютой Джаз» (121:115).



«Я вдохновился примером Коби Брайанта, который играл, несмотря на подобные вещи. Всегда ставлю перед собой только самые высокие стандарты. В конце карьеры мне хочется обернуться назад и сказать, что я отдал всё, что у меня было», — приводит слова Пола Джорджа ESPN.



Напомним, Джордж получил разрыв боковой связки правого локтевого сустава в декабре 2021 года. Изначально сообщалось, что он может пропустить около месяца, однако восстановление затянулось.



Джордж стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка, а также сделав 6 передач, 4 перехвата, 2 подбора, 1 блок-шот и допустив 2 потери за 31 минуту на площадке.