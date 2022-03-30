«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке принимал «Астану». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 109:57.



В составе победителей самым результативным игроком матча стал Иван Паунич, набравший 18 очков. В составе гостей 14 очков на свой счёт записал Максим Марчук.



«Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу в 14 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает пятое место в турнирной таблице. «Астана» с двумя победами и 11 поражениями идёт на 10-й позиции.



«Локомотив-Кубань» в следующем матче на выезде сыграет с «Зенитом», встреча состоится 4 апреля. «Астана» 3 апреля сыграет с «Нижним Новгородом».



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