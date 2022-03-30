Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке принимал «Астану». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 109:57.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Иван Паунич, набравший 18 очков. В составе гостей 14 очков на свой счёт записал Максим Марчук.

«Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу в 14 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает пятое место в турнирной таблице. «Астана» с двумя победами и 11 поражениями идёт на 10-й позиции.

«Локомотив-Кубань» в следующем матче на выезде сыграет с «Зенитом», встреча состоится 4 апреля. «Астана» 3 апреля сыграет с «Нижним Новгородом».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 18:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
109 : 57
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Локомотив-Кубань: Паунич - 18, Емченко - 14, Мотли - 14, Ведищев - 12, Бэрфорд - 9, Ильницкий - 8, Щербенев - 8, Мартюк - 7, Долинин - 6, Елатонцев - 5, Калинов - 4, Сычков - 4
Астана: Тихоненко - 10, Щербак - 8, Мурзагалиев - 5, Бажин - 4, Айткали, Балашов, Гаврилов, Литвиненко, Марчук, Пан, Ыдырысжан
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022