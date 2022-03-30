Максимович прокомментировал разгромную победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Астаной»

Исполняющий обязанности главного тренера краснодарского «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович подвёл итоги победного для своих подопечных матча с казахстанской «Астаной», который завершился со счётом 109:57.



«Во-первых, с Эриком Макколлумом всё хорошо, он не играл по решению тренерского штаба. А что касается самой игры, то мы уважаем соперника и настраивались именно на этот матч, держали концентрацию всю игру. Сегодня, несмотря на раннее начало матча, болельщики собрались в «Баскет-Холле», и трибуны вновь мощно поддерживали команду. Мы постарались отблагодарить их красивой и результативной игрой», — приводит слова Бранко Максимовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Благодаря этой победе краснодарский клуб вышел на пятую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.