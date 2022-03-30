«Локомотив-Кубань» установил рекорд сезона в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» установил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по набранным очкам, сообщает официальный сайт лиги. В матче регулярного чемпионата с казахстанской «Астаной» «Локомотив-Кубань» набрал 109 очков, что стало лучшим показателем результативности в нынешнем розыгрыше турнира.



Предыдущий рекорд сезона также принадлежал краснодарскому клубу и был установлен 10 октября 2021 года в матче регулярного чемпионата с саратовским «Автодором». Такой же результат в ходе регулярного сезона повторяли «Нижний Новгород» и «Парма», но «Нижний» и пермский клуб одерживали победу в овертайме, а не в основное время.



«Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу в 14 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает пятое место в турнирной таблице.



«Локомотив-Кубань» в следующем матче на выезде сыграет с «Зенитом», встреча состоится 4 апреля.

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