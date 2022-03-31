Леброн Джеймс пропустит игру с «Ютой»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает восстановление от травмы. Ожидается, что он пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз», сообщает в своём «твиттере» инсайдер Марк Стейн.
37-летний форвард получил растяжение связок левого голеностопа в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс» 27 марта (по Central Daylight Time). В первой четверти игры он наступил на ногу Джексона Хэйса и сразу был осмотрен врачами. После обследования он вернулся на паркет и продолжил играть через боль до конца матча. Леброн набрал 39 очков по итогам встречи, но этого оказалось недостаточно для победы. «Лейкерс» проиграли 108:116.
На данный момент команда из Лос-Анджелеса располагается на 10-й строчке в Западной конференции.
В среднем Леброн набирает 30,1 очка, совершает 8,2 подбора и отдаёт 6,3 передачи за игру.
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