Дабл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Кливлендом». «Вашингтон» победил «Орландо»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 120:112, которая стала для них третьей кряду.

Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внёс словенский защитник Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 35 очков, 9 подборов и 13 передач. Наиболее результативным в составе «Кливленда» стал защитник Карис ЛеВерт – 32 очка, 6 подборов и 4 передачи.

Автором единственного дабл-дабла у «Кавальерс» стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд – 25 очков, 5 подборов и 10 передач.

Напомним, «Даллас Маверикс» (48-29) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Кливленд Кавальерс» (42-34) – седьмой на Востоке.

В параллельных матчах «Вашингтон Уизардс» дома нанёс четвёртое поражение кряду «Орландо Мэджик» (127:110), а «Денвер Наггетс» на выезде сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» (125:118).