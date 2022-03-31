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Дабл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Кливлендом». «Вашингтон» победил «Орландо»

Дабл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Кливлендом». «Вашингтон» победил «Орландо»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 120:112, которая стала для них третьей кряду.

Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внёс словенский защитник Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл из 35 очков, 9 подборов и 13 передач. Наиболее результативным в составе «Кливленда» стал защитник Карис ЛеВерт – 32 очка, 6 подборов и 4 передачи.

Автором единственного дабл-дабла у «Кавальерс» стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд – 25 очков, 5 подборов и 10 передач.

Напомним, «Даллас Маверикс» (48-29) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Кливленд Кавальерс» (42-34) – седьмой на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 120
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 32, Гарлэнд - 25, Стивенс - 16, Маркканен - 13, Браун - 12, Лав - 8, Гудвин - 4, Окоро - 2, Аллен, Дэвис, Мобли, Нембхард, Осман, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Финни-Смит - 28, Брансон - 18, Пауэлл - 15, Баллок - 9, Клебер - 6, Дав. Бертанс - 3, Грин - 2, Крисс - 2, Найт - 2, Браун, Бёрк, Динвидди, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший

В параллельных матчах «Вашингтон Уизардс» дома нанёс четвёртое поражение кряду «Орландо Мэджик» (127:110), а «Денвер Наггетс» на выезде сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» (125:118).

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
127 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 35, Колдуэлл-Поуп - 25, Гэффорд - 17, Хатимура - 17, Кисперт - 11, Авдия - 8, Гилл - 7, Смит - 7, Schakel, Бил, Брайант, Кузма, Кэри, Нето, Саторански, Тодд, Уинстон
Орландо Мэджик: Вагнер - 28, Фульц - 19, Энтони - 12, Бамба - 10, Браздейкис - 10, Хэмптон - 7, Океке - 6, Скофилд - 6, Вагнер - 4, Лопес - 4, Даутин - 2, Росс - 2, Айзек, Бол, Картер, Саггс, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
118 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Индиана Пэйсерс: Хилд - 20, Taylor - 18, Битадзе - 17, Смит - 15, Халибёртон - 15, Андерсон - 13, Sykes - 10, Stephenson - 5, Вашингтон - 5, Бриссетт, Брогдон, Джексон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Хиланд - 20, Бартон - 18, Казинс - 11, Моррис - 11, Гордон - 10, Грин - 7, Рид - 5, Риверс - 3, Форбс - 3, Грин, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Ховард, Чанчар
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