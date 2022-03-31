«Майами» обеспечил себе место в плей-офф в третий раз подряд

«Майами Хит» сегодня гарантировал себе участие в плей-офф НБА сезона-2021/2022. Команда Эрика Споэльстры на выезде обыграла «Бостон Селтикс» со счётом 106:98. Для них это будет уже третьим выступлением в плей-офф подряд.

Больше всех очков у гостей заработал лёгкий форвард Джимми Батлер — 24. У «Селтикс» самым результативным стал Джейлен Браун, он набрал 28 баллов и сделал дабл-дабл благодаря 10 подборам.

На данный момент «Майами» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. После 77 матчей у команды 49 побед и 28 поражений. «Бостон» также имеет хорошие шансы уже в ближайшее время обеспечить себе участие в плей-офф. На данный момент команда идёт четвёртой — 47 побед, 30 поражений.

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