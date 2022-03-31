Эксперт: команды Леброна изматываются им за четыре года. «Лейкерс» выдохлись

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст высказал мнение по поводу форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Карьера Леброна во всех командах длится четыре года. За это время он изматывает свою команду. Я называю это организационной усталостью. В первый раз это случилось в «Кливленде». У них закончился драфт-пик, у них была куча парней в возрасте около 30 лет. Шак был близок к завершению карьеры, то же с Антуаном Джеймисоном.
Он переходит в «Майами», четыре года, отличная серия, у них заканчиваются драфт-пики. После его последней игры за команду сразу три человека ушли на пенсию. Он переходит в «Кливленд», четыре года, отличная серия. У них заканчиваются драфт-пики и остаются только ветераны. И вот мы в «Лос-Анджелесе», идёт четвёртый год. Самая старая команда, которую мы видели в истории НБА, у них закончились драфт-пики и они выдохлись», – приводит слова Уиндхорста Sports Illustrated
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