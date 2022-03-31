Саторански стал третьим игроком в истории НБА, который смог оформить дабл-дабл с 0 очками
Поделиться
Игрок «Вашингтон Уизардс» Томаш Саторански стал третьим баскетболистом в истории НБА, которому удалось оформить дабл-дабл, имея при этом 0 набранных очков. Саторански записал на свой счёт 10 подборов и 13 передач за 27 минут матча с «Орландо Мэджик» (127:110).
Подобную статистику в этом сезоне также показал Джош Гидди, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер».
Напомним, Саторански только в начале марта вернулся в «Вашингтон». До этого он выступал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». Он принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 2,8 очка и отдавая 2,4 результативной передачи за 15 минут игрового времени.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 31 марта 2022
-
13:03
-
12:58
-
11:59
-
09:35
-
08:59
-
07:55
-
06:29
-
05:30
-
04:31
-
02:32
-
00:53
-
00:01
- 30 марта 2022
-
22:52
-
22:00
-
20:48
-
19:43
-
18:30
-
17:29
-
16:50
-
15:46
-
14:44
-
13:31
-
12:28
-
11:27
-
10:57
-
09:45
-
07:51
-
05:33
-
00:40
- 29 марта 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:31
-
21:38
-
20:48
-
19:39
Партнерский контент