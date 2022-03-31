Саторански стал третьим игроком в истории НБА, который смог оформить дабл-дабл с 0 очками

Игрок «Вашингтон Уизардс» Томаш Саторански стал третьим баскетболистом в истории НБА, которому удалось оформить дабл-дабл, имея при этом 0 набранных очков. Саторански записал на свой счёт 10 подборов и 13 передач за 27 минут матча с «Орландо Мэджик» (127:110).

Подобную статистику в этом сезоне также показал Джош Гидди, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер».

Напомним, Саторански только в начале марта вернулся в «Вашингтон». До этого он выступал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». Он принял участие в 32 встречах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 2,8 очка и отдавая 2,4 результативной передачи за 15 минут игрового времени.

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