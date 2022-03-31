Зубков высказался по поводу предстоящей игры с «Нижним Новгородом»

Форвард «Зенита» Андрей Зубков поделился ожиданиями по поводу предстоящей игры с «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ.

«Состояние команды нормальное. Нам повезло, что летели чартером в Казахстан и не было пересадок. Восстановиться успели, так как мы привыкли к такому режиму. Играли в Евролиге через каждые два дня, так что всё хорошо. «Нижний Новгород» – команда бойцов. В составе остались только россияне, они всегда играют до конца. Играть с «Нижним Новгородом» всегда тяжело», — приводит слова Зубкова официальный сайт клуба.

Встреча между командами состоится в Нижнем Новгороде сегодня, 31 марта, в 19:30 по московскому времени.

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