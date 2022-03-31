Названа дата дебюта Зайона Уильямсона в этом сезоне

Инсайдер Мики Махток рассказал, что звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон впервые выйдет на площадку в этом сезоне на следующей неделе.

«Наши источники сообщают, что Зайон должен был принимать участие в тренировочных матчах 3 на 3, но решил пропустить их и приступить сразу же к играм 5 на 5. Сейчас «Пеликанс» находятся на выездом турне, но после возвращения домой Уильямсон уже будет готов выступать за команду. Он вернётся в состав и будет играть в баскетбол на следующей неделе», — приводит слова Махтока Fadeaway World.

Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».



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