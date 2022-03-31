Эксперт: Леброну нравится жить в Лос-Анджелесе, поэтому он не собирается оттуда уезжать

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не собирается уезжать из Лос-Анджелеса.
«Леброну нравится жить в Лос-Анджелесе. Ему нравится растить там своих детей, нравится создавать школу Sierra Canyon. Я не думаю, что он хочет переехать. Он хочет получить свой пирог, и съесть его тоже», — приводит слова Уиндхорста Essentially Sports.
Ранее сообщалось, что Джеймс продолжает восстановление от травмы. Ожидается, что он пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз».
На данный момент команда из Лос-Анджелеса располагается на 10-й строчке в Западной конференции. В среднем Леброн набирает 30,1 очка, совершает 8,2 подбора и отдаёт 6,3 передачи за игру.
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