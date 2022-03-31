Карим Абдул-Джаббар: Уилл Смит укрепил стереотипы о чернокожих

Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар высказался о скандале с участием актёров Уилла Смита и Криса Рока, произошедшем на церемонии вручения наград «Оскар-2022».



«Одним дерзким ударом Смит выступил за насилие, унизил женщин и укрепил стереотипы о чёрном обществе. Одним из главных тезисов тех, кто поддерживает системный расизм в Америке, является характеристика чернокожих как более склонных к насилию и менее способных контролировать эмоции. Смит порадовал этих людей, дав им идеальный рычаг, о котором они могли только мечтать. Многие будут продолжать с воодушевлением кампанию по маргинализации афроамериканцев и других людей посредством кампании подавления избирателей.



Слезливая и корыстная речь Смита о принятии поступка была ещё хуже. Это было оправдание насилия. Те, кто выступает как защитник, не хвастаются этим перед 15 миллионами человек. Они просто делают дело и замолкают. Это не реклама фильма, где вы говорите, что похожи на персонажа, роль которого только что сыграли.



Я приветствую изящество и зрелость Рока, который сохранил самообладание после пощёчины. Мальчики, которые наблюдают за своим кинокумиром, теперь будут более склонны к повторению его детского поступка. Самым печальным является твит сына Смита, в котором он сказал: «Вот как мы делаем», — написал Абдул=Джаббар в своём блоге.



Напомним, Уилл Смит оскорбился шуткой Криса Рока о его жене. Рок назвал женщину «солдатом Джейн», намекнув на обритую голову Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему о героине из фильма 90-х годов. Однако Джада страдает от алопеции, из-за чего ей и пришлось обрить голову.



Уилл Смит после этой шутки поднялся на сцену и сильно ударил Рока ладонью по лицу. После чего Смит выкрикнул: «Не упоминай имя моей жены своим чёртовым ртом!»



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