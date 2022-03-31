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«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» на домашней площадке принимал «Зенит». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 80:74.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс, набравший 15 очков. В составе хозяев паркета 20 очков на свой счёт записал Иван Стребков.

«Зенит» одержал 12-ю победу в 16 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает третье место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с четырьмя победами и 10 поражениями идёт на седьмой позиции.

«Зенит» в следующем матче дома сыграет с «Локомотивом-Кубань», встреча состоится 4 апреля. «Нижний Новгород» 3 апреля сыграет с «Астаной».

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
74 : 80
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нижний Новгород: Стребков - 20, М. Кулагин - 13, Торопов - 13, Ганькевич - 9, Астапкович - 6, Бабурин - 6, Чадов - 5, Хвостов - 2, Алексеев, Антипов, Карданахишвили, Платонов
Зенит: Пойтресс - 15, Карасёв - 14, Зубков - 12, Мики - 11, Картер - 9, Д. Кулагин - 7, Захаров - 5, Бэрон - 4, Лойд - 3, Карвер, Моня, Фридзон
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