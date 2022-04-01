Дабл-дабл Адетокунбо помогли «Милуоки» переиграть «Бруклин»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 120:119.
Значительный вклад в успех гостей внёс Яннис Адетокунбо, который набрал 44 очка и 14 подборов. У «Бруклина» выделился Кевин Дюрант – 26 очков и 11 передач.
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 120
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дюрант - 26, Ирвинг - 25, Браун - 23, Карри - 16, Клэкстон - 11, Эдвардс - 6, Горан Драгич - 5, Драммонд - 4, Миллз - 3, Гриффин, Джонсон, Дюк, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 44, Холидэй - 19, Миддлтон - 16, Коннотон - 11, Мэттьюз - 11, Портис - 9, Аллен - 5, Лопес - 5, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Ибака, Картер, Мамукелашвили, Нвора, Хилл
В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 135:130.
Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 50 очков. Никола Вучевич заработал дабл-дабл (20 очков и 13 подборов). Лучше всех у «Клипперс» выступил Реджи Джексон, у него 34 очка.
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
135 : 130
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Дерозан - 50, Вучевич - 22, Лавин - 21, Уайт - 11, Уильямс - 10, Досунму - 8, Карузо - 7, Томпсон - 4, Грин - 2, Hill, Болл, Браун, Брэдли, Джонс, Кук, Симонович, Томас
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 34, Джордж - 22, Моррис - 20, Батюм - 17, Зубац - 11, Кеннард - 11, Ковингтон - 7, Мэнн - 4, Хартенштайн - 4, Moon, Бостон, Коффи, Леонард, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
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