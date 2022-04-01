Дабл-дабл Адетокунбо помогли «Милуоки» переиграть «Бруклин»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 120:119.



Значительный вклад в успех гостей внёс Яннис Адетокунбо, который набрал 44 очка и 14 подборов. У «Бруклина» выделился Кевин Дюрант – 26 очков и 11 передач.

В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 135:130.



Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 50 очков. Никола Вучевич заработал дабл-дабл (20 очков и 13 подборов). Лучше всех у «Клипперс» выступил Реджи Джексон, у него 34 очка.